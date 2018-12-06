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محافظات

مايا مرسي تشكر محافظ بني سويف لدعمه حملة لأني رجل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:17 م
مايا مرسي تشكر محافظ
مايا مرسي تشكر محافظ بني سويف لدعمه حملة لأني رجل
محمد عبد الحليم
تلقى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، خطاب شكر من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعربت فيه عن تقديرها لجهوده المخلصة، ودعمه الدائم لأنشطة وبرامج فرع المجلس القومي بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي قدمها المحافظ لتنفيذ حملة (لأني رجل)، مؤكدة ثقتها على استمرار التعاون بين المحافظة وفرع المجلس ببني سويف.

تجدر الإشارة إلى أن فرع المجلس ببني سويف قد أطلق مؤخرا حملة تحت شعار (لأني رجل)، والتي استهدفت توصيل مجموعة من الرسائل الأساسية لتشجيع وتحفيز الرجل على دعم الرجل للمرأة فى مختلف مناحي الحياة، وتشجيعها على ممارسة الرياضة،والمشاركة معها في الأعمال المنزلية، والمشاركة في تربية الأولاد، والتعامل مع المرأة في بيئة العمل والدراسة باحترام، ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.
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