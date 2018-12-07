كيف أسيطر على الخوف؟ أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " كيف أسيطر على الخوف ؟ "



وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن المسلم لكي يستقر نفسيا ويرتاح قلبه عليه بالمداومة على ذكر المولى عز وجل، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الكثير من الذكر التي نقولها في كل يوم من أيامنا والتي تملأ حياتنا بالفرحة والخير، فمنها قبل الصلاة وبعدها وقبل النوم وبعد الاستيقاظ وقبل الطعام وبعده وهكذا



وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا وصل المسلم إلى مرحلة خطيرة في هذا الخوف فيجب عليه مع الذكر والمداومة عليه، الذهاب إلى طبيب نفسي لوجود حل لهذه المشكلة التي قد زادت عن حدها .

