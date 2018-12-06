زحام بمطار شرم الشيخ للمشاركة فى منتدي افريقيا ٢٠١٨..صور



ورصد "صدي البلد" استقبال مندوبي الجهات المنظمة لفاعليات المنتدي ، لتوجيه ممثلي الوفود الأفريقية والاجنبية الي مقر إقامتهم بالإضافة للرد علي استفساراتهم.



وعلي سياق متصل شهدت شوارع مدينة شرم الشيخ والطرق المؤدية لمقر قاعة المؤتمرات الدولية بالمدينة ، هدوءا وسلاسة مرورية ، مع استقرار التواجد الأمني بشرم الشيخ ، قبل انطلاق المنتدي بساعات.



وعلقت محافظة جنوب سيناء الشارات والبانرات الخاصة بالمنتدى وكذلك اللوحات الإرشادية للوصول لقاعة المؤتمرات .







شهد مطار شرم الشيخ الدولي زحاما كبيرا بعد وصول وفود الدول الأفريقية وممثلي وسائل الإعلام المحلي ، للمشاركة بفاعليات منتدي افريقيا ٢٠١٨ و المقرر انطلاقه غدا الجمعة وعلي مدار 3ايام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ريادة الأعمال علي مستوي القارة الأفريقية وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر ومشاركة ممثلي 50 دولة أفريقية.