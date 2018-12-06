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تدشين مبادرة الوفد مع الناس بمحافظة القاهرة 15 ديسمبر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:39 م
بيت الأمة يدشن مبادرة
بيت الأمة يدشن مبادرة "الوفد مع الناس"
معتز الخصوصى
أكد عدد من قيادات حزب الوفد والقائمين على تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس" تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة؛ رئيس حزب الوفد، والتي سوف يطلقها رسميًا في 15 ديسمبر المقبل أن المبادرة سوف تعقد اجتماع باللجنة العامة واللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة القاهرة؛ لوضع خطة عمل المبادرة بأحياء العاصمة.

وكشف القائمون على المبادرة، أن اجتماع محافظة القاهرة سوف يأتي بعد الانتهاء من تنفيذ فعاليات المبادرة بمحافظة الجيزة، ووضعها في مسارها وهو التفاعل مع الشارع المصري.

كما أعلنوا أن الاجتماعين القادمين المقرر عقدها يومي السبت والأحد المقبلين مع اللجان الفرعية للحزب بمحافظة الجيزة سيشهد وضع جدول زمني؛ لتنفيذ أهداف المبادرة داخل المحافظة، بالإضافة لرصد الإنجازات التي يتم تحقيقها خلال عمل المبادرة ومدي الالتزام بالجدول الزمني.

وأكد القائمون أن العمل بالمبادرة في جميع محافظات مصر سيتم عبر جدول زمني، محدد سلفًا لجميع الفعاليات والتكليفات التي ستطرح خلال الاجتماعات القادمة مع اللجان العامة والفرعية للحزب على مستوى الجمهورية؛ وذلك لضمان استمرارية عمل المبادرة على النحو المرجو منها، وهو تواجد حزب الوفد في الشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين.

كما أشاروا إلى أن المبادرة سوف تستمر طوال العام وليس فقط خلال فترة الاحتفال بمئوية الوفد، خاصة أن الهدف من المبادرة هو عودة الوفد إلي الشارع المصري وتقديم الأفضل لهم في كافة القطاعات.
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