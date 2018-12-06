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حوادث

نادي القضاة يتخذ إجراءات تحصيل الغرامات 33 مليون جنيه في قضية إهانة القضاء"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:29 م
نادى القضاة
نادى القضاة
أ ش أ
خاطب نادي قضاة مصر، لجنة التحفظ على الأموال لطلب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بتحصيل النادي مبلغ 23 مليون جنيه في قضية "إهانة القضاء"، حيث لا يمكن للمتهمين تسديد المبالغ بأنفسهم نظرًا لمنعهم من التصرف فيها ونظرا لوجود تلك الممتلكات المتحفظ عليها تحت إدارة اللجنة.

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، اليوم الخميس في بيان، إنه بالنسبة لباقي المتهمين غير المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف، فإن النادي سيتخذ إجراءات التنفيذ تحصيل المبالغ المحكوم بها من المتهمين سواء من المخلي سبيلهم أو المحبوسين على ذمة القضية بصفة شخصية.
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