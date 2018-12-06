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مرأة

الفرو يتصدر موضة شتاء 2019.. يعطى شعورا بالجرأة والقوة ..صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعد الجاكيت الفرو من أهم قطع الملابس الأنيقة في فصل الشتاء لعام 2019، حيث يمنح هذا النوع من الجواكيت شعورا بالجرأة والقوة خاصة عند ارتدائه مع البنطلون الجينز والحذاء الجلد الضخم.

وفي بعض الأحيان لا يستطيع البعض تنسيق الجاكيت مع قطع الملابس الأخرى، لذلك نقدم لكِ مجموعة من الصور التي يمكنك أن تستوحي منها إطلالتك لارتداء الجاكيت الفرو.

ويمكنك ارتداؤه بشكل أنيق مع مراعاة ارتداء تيشيرت مقلم تحته مع حذاء أبيض.
الفرو يتصدر موضة شتاء 2019.. يعطى شعورا بالجرأة والقوة ..صور
الفرو يتصدر موضة شتاء 2019.. يعطى شعورا بالجرأة والقوة ..صور
الفرو يتصدر موضة شتاء 2019.. يعطى شعورا بالجرأة والقوة ..صور
الفرو يتصدر موضة شتاء 2019.. يعطى شعورا بالجرأة والقوة ..صور
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