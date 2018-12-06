لجنة الصناعة بالبرلمان تفتح ملفات انهيار صناعات الغزل والنسيج والحديد

تفتح لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر خلال اجتماعين لها صباح الأحد المقبل، أخطر الملفات الخاصة بانهيار العديد من الصناعات الهامة والاستراتيجية والتى عجزت عن حلها العديد من الحكومات ، وذلك من خلال العديد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، سمير البطيخي، أحمد همام، محمود عبدالسلام الضبع، بلال حامد النحال، بشأن تدهور حالة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية ،مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بالمنصورة محافظة الدقهلية والخسائر التي تلحق بشركتي ستيا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية مع بيان خطة تطوير مصنع قنا للغزل والنسيج .



وعلى صعيد آخر من الأحداث التي تتعرض لها الصناعات الوطنية تنظر اللجنة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، سعد الجمال، قاسم فرج، رضوان الزياتي، بشأن الأسباب التي أدت إلى توقف التطوير بمصنع الحديد والصلب بحلوان ومدى عزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحويل نشاط الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل من نشاط صناعي إلى نشاط سكني في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى دعم الصناعة.



كما تعقد اللجنة جلسة استماع صباح الاثنين المقبل لمناقشة مشكلات المنظومة الصناعية وما تتعرض له الصناعة من أوجه خلل وقصور في التشريعات الحاكمة وخاصة في مجال الضرائب والجمارك والغاز والكهرباء ونظم المواصفات والجودة للسلع والمنتجات.