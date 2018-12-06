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رشا سمير توضح تفاصيل روايتها الجديدة سألقاك هناك..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكدت الدكتورة رشا سمير الكاتبة الصحفية والروائية،أن هناك فرقا بين العرى والشياكة والملابس الإستفزازية،موضحًة أن السوشيال ميديا تصنع زيف وتنتقد الفنان فى نفس الوقت.

وأوضحت "سمير" خلال استضافتها فى برنامج "3 ستات" والذي يقدمه الإعلاميات ليلى عز العرب وسالى حماد وياسمين فهمى،أن روايتها الجديدة "سألقاك هناك"تستهدف جميع الفئات وتتناول قصة حب تاريخية تدور فى إيران.

وأشارت إلى أن جميع روايتها باللغة العربية الفصحى،لافتًة إلى أن الجزء الثانى من الرواية سيكون باللغة العامية.
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