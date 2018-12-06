مزيكا تطرح 4 أغنيات من رسمتك يا حبيبى لمحمود التهامى

طرحت شركة "مزيكا" للشيخ محمود التهامي, نقيب المنشدين, أربع أغنيات من ألبومه الجديد "رسمتك يا حبيبى" على محطات الراديو.



الأغانى هى "نداء المحبة" وسيتم إذاعتها على محطة راديو، نجوم FM و، أغنية "يارفاق الصبر" تذاع على راديو 9090 FM وأغنية "أيام عمرى" على راديو إينرجى FM و"رسمتك يا حبيبى" على ردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس".



يذكر أن كلمات وألحان الأغنيات قام بها الشيخ محمود التهامى.

