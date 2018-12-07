حكم رسم الحواجب في حال تساقطها

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " شعر حواجبي تتساقط كثيرا دون مرض، هل يجوز لي دق تاتو الحواجب ام حرام ؟ "



وقال "وسام" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن هناك نوعين في عمل تاتو الحواجب هذا، النوع الأول وهو لا يجوز ومحرم شرعا، وهو دق القبر مكان الحاجب حتى يخرج الدم ثم حشوه بمادة ملونة وتكون نجسة ويتسبب ذلك في ألم شديد، لافتا إلى أنه حرم بسبب حبس الدم النجس والحشوه مادة نجسة وما يسببه من آلام



وأضاف أمين الفتوى، أن هناك نوع يجوز ولا اثم فيه، ويكون رسم عن طريق تقنية جديدة تشبه الحنه ويكون في على الطبقة الاولى للجلد ولا يتخللها ويزول بعد فترة زمنية معينة، فهكذا يتم رسم الحواجب بدون ألم أو حشوه مادة نجسة تحت الجلد

