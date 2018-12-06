قوات الانتشار السريع تجوب شوارع الجيزة .. فيديو

قامت مديرية أمن الجيزة باستحداث قسم مرور الانتشار السريع، بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وتدعيمه بعدد مناسب من الضباط والأفراد المتميزين ليكونوا النواة الأولى للقسم فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني لإشعار المواطنين بالتواجد المروري الفعال.



ويضطلع القسم بسرعة الانتقال لأماكن الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظة، للحد من آثارها السلبية على الحالة المرورية والتعامل معها وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة، وكذا السيطرة على جميع المحاور والميادين الرئيسية وضبط المخالفات المرورية أثناء تحرك القوات بكافة ربوع المحافظة بهدف تحقيق الانضباط المرورى، وبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

