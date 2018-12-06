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رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد أمام مليلية بـ كأس الملك اليوم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن سانتياجو سولاري المدير الفنى لنادي ريال مدريد تشكيل الفريق الملكى للقاء ضيفه مليلية، الذى سينطلق فى الخامسة والربع من مساء اليوم الخميس على ملعب "سانتيجو برنابيو"، فى اياب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كاملا كالتالى: حراسة المرمى: كيلور نافاس، خط الدفاع: كارباخال - باييخو - خافى سانشيز - أودريزولا، خط الوسط: فالفيردى - يورينتى - إيسكو - أسينسيو، خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - ماريانو دياز.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الريال برباعية نظيفة.

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