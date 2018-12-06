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فن

الفنانة نجلاء بدر تعلن وفاة عمها عبر فيسبوك

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
أحمد البهى
أعلنت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل فيسبوك عن وفاة عمها.

وعلقت " نجلاء " قائلة : "لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك، توفى الغالي أقرب وأحن القلوب الأخ والصديق الوفي عمي عثمان بدر" .

يذكر ان نجلاء بدر إعتذرت مؤخراَ عن المشاركة فى مسلسل"قيد عائلى " لظروف شخصية.
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