قيامة أرطغرل يواصل صدارة الأعلى مشاهدة بين المسلسلات التركية

تصدر مسلسل "قيامة أرطغرل" نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية أمس، الأربعاء، بحسب موقع gecce التركى.



وحل في المركز الثاني ضمن القائمة مسلسل البحر الأسود، الذى شهد تراجعا هذا الأسبوع بعدما كان يحتل المركز الأول خلال الفترات الماضية.



وجاء في المركز الثالث "لا يسمح للأطفال" على مستوى الأعمال الدرامية، أما على مستوى المواد الإعلامية فقد احتل مركزا متاخرا للغاية وهو الـ 17.