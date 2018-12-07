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برلمان

زراعة النواب: يجب الاعتماد على أنفسنا في استغلال مواردنا بالقارة السمراء

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:11 ص
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان
القسم السياسي
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه تم العودة بقوة مرة أخري إلى أفريقيا ،وذلك بعد مرورها بفترة من الابتعاد والتهميش نتج عنها ضعف العلاقات وقلة التعاون في كثير من المجالات، مشيرا إلى أن رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي يمثل خطوة مهمة في تأكيد العلاقات مرة أخرى.

وأضاف تمراز في تصريحات لـ"صدي البلد" إلى أننا نملك عددا من الباحثين والعلماء أصحاب الخبرة، مما يساعد ذلك على تحقيق التكامل الأفريقي من خلال استغلال المساحات الشاسعة في القارة السمراء الغير مستغلة.

وأكد وكيل اللجنة الزراعية، أننا يجب الاعتماد على أنفسنا في استغلال مواردنا وعدم إعطاء الفرصة للدول الغريبة التي تستغل موارد أفريقيا لصالحها، مؤكدا أننا نملك كافة المقومات التي تؤهل العمل لذلك.

وأشار تمراز، إلى أنه كان يوجد جلسة مع البرلمان الأفريقي عنوانها محاربة الجوع في أفريقيا من خلال استغلال كافة الثروات الطبيعية بالقارة، لرفع مستويات الأمن الغذائي بالقارة.

ونوه علي أهمية وضع تسهيلات للمستثمرين الأفارقة وإزالة العوائق التي تعوق عملهم الإستثماري في القارة السمراء، مشيرا إلي أنه بدل التوجه غربا للإستثمار يجب التوجه للقارة الأفريقية.
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