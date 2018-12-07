برلماني:التعاون المصري السوداني يرفع مستويات الأمن الغذائي للبلدين

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك إعادة نظر من القيادة السياسية حول التوجه للقارة الإفريقية زراعيا وخاصة مع دولة السودان الشقيقة.



وأضاف ملك في تصريحات لـ"صدي البلد" أن التكامل المصري السوداني سينتج عنه نفع كبير لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن مصر تملك الكثير من المعلومات وإعداد الخطط المدروسة والسودان تملك مساحات شاسعة صالحة للزراعة غير مستغلة وبالتالي التعاون المشترك يرفع مستويات الأمن الغذائي في البلدين وقد يمتد للقارة بأكملها.



وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مصر تسير بخطي ثابتة في التوجه للقارة السمراء، ورغبتها في زيادة الاستثمار والتعاون بها، في كافة المجالات وليس الزراعة فقط.

