برلماني: القارة الأفريقية مليئة بالأراضي الخصبة.. وينقصنا التخطيط

قال النائب صبري داود عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن العمل علي زيادة التعاون المشترك في مجال الزراعة، خطوة هامة في تحسين وتدعيم العلاقات مع دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي في أفريقيا يدعم الإقتصاد المصري ويدفع عجلة التنمية للأمام.



وأكد داواد في تصريحات لـ"صدي البلد" علي توافر الأراضي الخصبة في جميع أنحاء القارة فضلا عن وفرة المياه، موضحا أن استغلال كل هذه المميزات يعود بالنفع علي علي كافة الدول، ولكن ينقصنا التخطيط والإعداد الذي يقوم علي دراسات مكثفة.



وأضاف عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان، أن دولة السودان الشقيقة بها مساحات شاسعة صالحة للزراعة وبالتالي استغلالها الجيد ينمي العلاقات ويوطدها، خاصة وأن العلاقات المصرية السودانية الأن تشهد تطور كبير، فضلا عن رغبة الطرفين في تحقيق التعاون المشترك

