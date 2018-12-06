رئيس جامعة طنطا: مصر تستعيد دورها القيادي بإفريقيا تحت قيادة السيسي

انطلقت فعاليات منتدى الماضى والحاضر والمستقبل، اليوم، بجامعة طنطا وسط إقبال وحضور كبير من الوفود الإفريقية، برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة وبحضور السفير هشام عصران نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أفريقيا والدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والنائبة الدكتورة هالة المستتكلى والنائب عبد المنعم شهاب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور محمد نوفل عميد كلية البحوث الافريقية بجامعة القاهرة واللواء اركان حرب هانى غنيم رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.



أكد الدكتور محمود شكل مقرر المؤتمر فى كلمته أن منتدى إفريقيا الماضى والحاضر والمستقبل يعقد تزامنا مع استضافة مصر لفعاليات منتدى ( أفريقيا 2018) للعام الثالث على التوالى بمدينة شرم الشيخ يومى 8 و 9 ديسمبر الجارى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يقدم مصر كبوابة استراتيجية لأفريقيا.



وفى كلمتها قالت الدكتورة نهال المشد سكرتير عام المنتدى إن مصر التى احتضنت الدورة الإفريقية الاولى لمنتدى أفريقيا وها نحن هنا عام بعد عام نواصل معا بذل أقصى الجهود لدفع العمل الأفريقي المشترك مما يعكس رؤية مصر وقدمت دكتورة نهال التحية للوفود الأفريقية المشاركة بالمنتدى وممثلى الجامعات المصرية الحاضرين مؤكدة أن كل مصرى يعتز بانتمائه الإفريقى.



بدأ الدكتور مجدى سبع كلمته فى المنتدى بالترحيب بوفود الدول الإفريقية المشاركة والحضور وقال: "يطيب لى أن أبدأ بقوله تعالى( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا )، موضحا أن جامعة طنطا كانت لها الخطوة الأولى فى الحراك الإفريقى وهذا المؤتمر يعد تمهيدا لخارطة جامعة طنطا 2019 والتى تم وضعها فى شهر أبريل الماضى وتبدأ الخارطة بعقد مؤتمر قمة الصحة الافريقية ثم مؤتمر الهندسة بعنوان بناء المستقيل وجسور التكامل ثم مؤتمر الطاقة المتجددة ثم مؤتمر الغذاء ثم الحقوقيين وقال رئيس الجامعة أن دور مصر لن ينحصر أبدا عن أفريقيا ونرحب فى جامعة طنطا بكل أشقائنا فى إفريقيا.



أكد الدكتور مجدى سبع أن مؤتمر قمة الصحة الافريقية الذى تنظمه الجامعة فى يناير المقبل يفتح آفاقا جديدة غير مسبوقة للتعاون بين مصر وأشقائنا فى إفريقيا، مما يؤكد أن مصر بقيادة السيسى تستعيد دورها القيادى فى أفريقيا من خلال تعميق التعاون فى مجالات الصحة والعلاج ومواجهة الأمراض المستوطنة.