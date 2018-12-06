أشرف صبحي يلتقى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

استقبلت الدكتورة نيفين جامع- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر الجهاز، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمسابقة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والتي تم إطلاقها في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا أعداد المتقدمين للمسابقة والمقبولين والحملات الترويجية لها والمراحل المقبلة من تلك المسابقة.



وقال وزير الشباب والرياضة: "هناك تعاون مثمر بين الوزارة والجهاز، ونطمح إلى تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، فجهاز تنمية المشروعات يستهدف شريحة الشباب، وسيكون التعاون بين الجهتين بلا حدود لخدمة شباب مصر".



وتابع صبحي: "نهدف إلى التوعية بكيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وكذا تشجيع الشباب المصري نحو التفكير في إقامة المشروعات وتطوير أفكار الشباب فيما يحقق الاستفادة لهم ولمصر".



من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع " تواجد وزير الشباب والرياضة بالجهاز اليوم هو ترجمة للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فعملنا يقترن بوزارة الشباب والرياضة، وتواجدنا بالمحافظات في مراكز الشباب أعطي لنا نوعا من التوعية بما نقدمه من خدمات".



يذكر أن المسابقة الخاصة بالمشروعات بدأت داخل مراكز الشباب في 30 أكتوبر 2018، وتم الإعلان عن شروطها بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، وسيتم حصر تلك الأفكار وفرزها واختيار الأفضل منها بعدد (3) مشروعات شبابية في كل محافظة، وسيتم احتضان عدد (٨١) مشروعا شبابيا في (٢٧) محافظة.