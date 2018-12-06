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أخبار البلد

وزيرة البيئة تلتقي عددا من المستثمرين لبحث آليات دمج القطاع الخاص في منظومة النظافة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
حنان توفيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعدد من المستثمرين فى مجال إدارة المخلفات لبحث آليات دمج القطاع الخاص في منظومة المخلفات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة التى تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء يشعر من خلالها المواطن بتحسن ملحوظ، حيث تمثل هذه القضية تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة.

وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدء من الجمع والنقل والمعالجة وانتهاء بالتخلص الآمن منها من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق خدمة محددة.

واستعرضت عددا من الآليات لتنفيذ هذه المنظومة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبحث التكنولوجيات المتاحة مؤكدة ضرورة إشراك الشباب لتحقيق الأهداف المنشودة، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى خلال مراحل التنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وعدد من ممثلي الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات.
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