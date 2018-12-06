محافظ الغربية : إزالة 660 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى مساعديه بالتصدي الحازم للتعديات على الأرض الزراعية وتنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية .



ونسقت محافظة الغربية مع الجهات المعنية بتنفيذ حملات على مستوى المحافظة خلال 10 أيام أسفرت عن إزالة 660 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 97 فدانا و1 قيراط و8 أسهم وذلك ضمن أعمال الحملة الأولى لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.



حيث قام مركز طنطا بإزالة 175 حالة تعدى على مساحة 40 فدانا و5 قراريط و12 سهما بينما قام مركز المحلة بإزالة 157 حالة تعدى على مساحة 23 فدانا و6 قراريط و1 سهم وأزال مركز بسيون 66 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 12فدانا و16 قيراطاوأزال مركز قطور 34 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 2 فدان و18 قيراطا و3 أسهم بينما أزال مركز زفتى 89 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 6 أفدنة و20 قيراطا و 3 أسهم وقام مركز كفر الزيات بإزالة 26 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 5 أفدنة و 23 سهما أما مركز سمنود فقد أزال 43 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة فدان و15 قيراطا و9 أسهم وأزال مركز السنطة 70 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 4 أفدنة و15 قيراطا و4 أسهم .



وعلى الجانب الأخر وجه محافظ الغربية بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين على الأرض الزراعية التي هي حق الأجيال الحالية والقادمة مشيرًا إلى إستمرارية الحملات حتى الوصول إلى مرحلة إلتزام المواطنين بالإجراءات القانونية وإتباع القوانين المحددة لذلك.