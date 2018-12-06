محافظ الإسكندرية : لجنة للوقوف على أسباب حريق شركة البترول

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية صباح باكر اليوم موقع الحريق الذي نشب بتنك البنزين رقم ٢٠٥ بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر.



وذلك بحضور اللواء أ. ح باسم عزت علام رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس مدحت بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة أموك، والكيميائي محمد على رئيس مجلس إدارة شركة أنربك، وأشرف الشامي نائب رئيس الهيئة للتكرير.



عقب ذلك شارك قنصوة في الاجتماع العاجل لمجلس إدارة الشركة لمناقشة كافة الإجراءات المتخذة، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية التي تسببت في اندلاع الحريق وإعداد تقرير عاجل بذلك.



وتكون اللجنة برئاسة المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة أموك، واللواء مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية بوزارة البترول والكيميائي محمد على رئيس مجلس إدارة شركة أنربك ، والمهندس أشرف الشامي نائب رئيس الهيئة للتكرير.



كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل تنك بشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وسيطرت سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة وقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وشركات البترول، على الحريق الذي نشب بالمستودع فجر اليوم.



ولم يسفر عن أي إصابات بشرية بينما قام رجال الإطفاء بالتبريد حول مكان الحريق وعزل المنطقة التي اندلع بها، وتم ترحيل المنتج المتبقى من رصيد البنزين من التنك رقم ٢٠٥ التابع لشركة الإسكندرية للبترول إلى التنك رقم ٢٤٣ الخاص بشركة انربك.



ورفعت شركة أنربك استعدادها لسحب الكميات من مستودعات المنطقة الجنوبية إلى مستودعات شركة أنربك في حالة عدم وجود فراغات لدى شركة الإسكندرية للبترول في المنطقة الشرقية.

