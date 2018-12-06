ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية: لجنة للوقوف على أسباب حريق شركة البترول

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:57 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية : لجنة للوقوف على أسباب حريق شركة البترول
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية صباح باكر اليوم موقع الحريق الذي نشب بتنك البنزين رقم ٢٠٥ بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر.

وذلك بحضور اللواء أ. ح باسم عزت علام رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس مدحت بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة أموك، والكيميائي محمد على رئيس مجلس إدارة شركة أنربك، وأشرف الشامي نائب رئيس الهيئة للتكرير.

عقب ذلك شارك قنصوة في الاجتماع العاجل لمجلس إدارة الشركة لمناقشة كافة الإجراءات المتخذة، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية التي تسببت في اندلاع الحريق وإعداد تقرير عاجل بذلك.

وتكون اللجنة برئاسة المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة أموك، واللواء مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية بوزارة البترول والكيميائي محمد على رئيس مجلس إدارة شركة أنربك ، والمهندس أشرف الشامي نائب رئيس الهيئة للتكرير.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل تنك بشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وسيطرت سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة وقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وشركات البترول، على الحريق الذي نشب بالمستودع فجر اليوم.

ولم يسفر عن أي إصابات بشرية بينما قام رجال الإطفاء بالتبريد حول مكان الحريق وعزل المنطقة التي اندلع بها، وتم ترحيل المنتج المتبقى من رصيد البنزين من التنك رقم ٢٠٥ التابع لشركة الإسكندرية للبترول إلى التنك رقم ٢٤٣ الخاص بشركة انربك.

ورفعت شركة أنربك استعدادها لسحب الكميات من مستودعات المنطقة الجنوبية إلى مستودعات شركة أنربك في حالة عدم وجود فراغات لدى شركة الإسكندرية للبترول في المنطقة الشرقية.
loading...

ترشيحاتنا

جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد

كل فريق يجهز نقطه.. محسن صالح يوجه رسالة قوية لمنافسي الأهلي

تعرف على نصيحة محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد

اعتقال ابنة مؤسس هواوي يوجه ضربة لـ هدنة ترامب مع الصين

مسئول استاد برج العرب يكشف حقيقة إلغاء مباراة الزمالك والمصري

الرقابة الإدارية: تورط مطربة وعدد من الشخصيات في شبكة دولية للاتجار في البشر وجلب المخدرات

نتنياهو يلمح إلى تحرك إسرائيلي داخل لبنان

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

شاهد.. حقيقة ارتفاع أسعار السلع بداية الشهر الجاري

إخلاء سبيل 3 أشخاص بإثارة الشغب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ربة منزل تضرب مدرس وتكسر ذراعه.. لهذا السبب

مصرع طفل وإصابة شقيقته عقب خروجهما من المدرسة بسوهاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

ريال مدريد يقسو على مليلية بسداسية بالكأس.. وسولاري يجدد الثقة في إيسكو.. فيديو
TEDX في ضيافة صدى البلد.. مؤسسة عالمية لخدمة الطالب المصري
أحمد زعيم: أيمن بهجت قمر هو من رشحني لأداء تتر راس الغول..فيديو
أمنية عبدالقوي كابتن منتخب الاسكواش تكشف أسباب اعتزالها.. فيديو
بسنت عماد تكشف دور الإعلامية نادية عبدالله فى حياتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟