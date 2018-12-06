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بسنت عماد تكشف كواليس اختيارها لتقديم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
ندى فتح الله-البهي عمرو- تصوير صلاح مهدي
قالت الإعلامية بسنت عماد، إن المذيعين الشباب أصبحوا على مرأى من الدولة المصرية، ويتم الاستعانة بهم والاعتماد عليهم في الأحداث الهامة، مثل منتدى شباب العالم، ولذلك وقع الاختيار عليها لتقديم الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن الدولة لم تعد تعتمد على أشخاص معينين ذوي أعمار كبيرة، كما كان يحدث في السابق.

وأشارت "عماد" خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" إلى أنه عندما تم إبلاغها بأنها سوف تقوم بتقديم جلسة للمنتدى لم تكن تعلم أنها الجلسة الإفتتاحية التي سيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن كافة المقدمين للجلسات كانوا يعملون على أنفسهم بشكل قوي، نظرًا لأن الرئيس "السيسي" كان يتجول بين الجلسات ولم يكن من السهل توقع الجلسات التي سوف يحضرها.

وتابعت "عماد" أنه بعد تقديمها للجلسة تلقت عددًا من العروض لتقديم برامج في قنوات مختلفة، ولكنها مازالت قيد الدراسة، مؤكدة أن الإختيار في الوقت الحالي صعب، ولابد من اختبار ما يليق بخطوة تقديم الجلسة الإفتتاحية.
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