اللمعي: نبحث تأسيس اتحاد ملاحي مشترك بين مصر واليونان

وجه عادل اللمعى رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد الدعوة لرئيس وأعضاء نادي شركات الملاحة باليونان لزيارة بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير التى تمت فى ميناءى شرق وغرب بورسعيد من اجل تحقيق رغبة مشتركة ظهرت خلال اجتماع مجلس ادارة غرفة الملاحة ونادي شركات الملاحة اليونانية لإعادة الخطوط الملاحية الغائبة بين البلدين وعلى رأسها خطوط سفن الركاب وناقلات السيارات والبضائع العامة .



جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد بالعاصمة اليونانية أثينا وأكد اللمعى حرص المسئولين فى مصر على دعم التعاون مع الجانب اليونانى واستغلال الخبرات الكبيرة لدى البلدين فى مجال الملاحة لتنمية وتعظيم هذه القدرات لما فيها من مصلحة مشتركة، وعرض اللمعى تأسيس اتحاد ملاحى مشترك بين البلدين من خلال بروتوكول يتم إعداده لتفعيل الانشطة المختلفة بما فيها التدريب والتعليم المتخصص فى مجال الملاحة والموانئ.



ومن جانبه أكد جورج نيكولاس رئيس نادي شركات الملاحة اليونانية على عمق العلاقات المصرية اليونانية وضرورة استغلال هذا الأمر لفتح مجال التعاون بين الجانبين من خلال اقتراح الاتحاد الملاحى المشترك والذي يتيح الفرصة امام ٥٨٢ شركة ملاحة يونانية ان تكون اضافة للعمل الملاحى فى موانئ بورسعيد ومصر ونفس الحال لشركات الملاحة المصرية مع الموانئ اليونانية وسيكون تحقيق ذلك خطوة غير مسبوقة فى حوض البحر المتوسط ويجعل من بورسعيد بوابة للتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا .