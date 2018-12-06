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إيهاب فهمي لـ كريم عبد الخالق: كل حاجة جميلة فيك ماعدا إنك زملكاوى.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
أيمن سيد
داعب الفنان ايهاب فهمى زميله بالوسط الفنى كريم عبد الخالق قائلا" كل حاجة جميلة فيك ماعدا انك زملكاوى " ، مشيرا الى ان زميله من المجتهدين فى عمله وانه اشتغل على نفسه ليتقدم من مكان لأخر ومسلسل لأخر .

واضاف فهمى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام بنات " على فضائية "تن تى في " أن كريم لايُعقد الأمور ويستمع الى كلام المخرج وهذا الامر يعتبر اهم حاجة فى الممثل لكي يصل الى شئ مهمة .

وأشاد بزميله معتبره إنسانا هادئا جدا ومؤدبا للغاية وشخص لايفتعل الازمات ودائما الممثل سيرة وسير وانسانيا لايختلف عليه فنيا ، وهو فنان وانسان رائع ومنور مسلسل قيد عائلى وعامل مسلسل مهم السنة دى وربنا يكرمه بالقادم يبقى احسن .
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