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رياضة

إنبي 97 يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف فى دوري الجمهورية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:56 م
فريق انبي مواليد
فريق انبي مواليد 97
محمد رشاد
حقق فريق الكرة بنادي إنبى 19 عاما مواليد 1999 الفوز أمام ضيفه الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب.

وحضر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي المباراة لاختيار أفضل اللاعبين لتدعيم فريقه خلال مباريات الدوري العام  

وتولى على ماهر القيادة الفنية للفريق البترولي خلفا لخالد متولي الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة الأخيرة بالدوري الممتاز أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري.

ويحتل فريق انبي المركز السابع عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة فقط، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى خمسة والهزيمة فى 7 لقاءات من إجمالي 15 مباراة خاضها الفريق البترولي فى المسابقة .
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