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اقتصاد

قطع المياه عن مركزى الأقصر والبياضية لمدة 9 ساعات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:28 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة ٧-١٢-٢٠١٨ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد السبت الموافق ٨-١٢-٢٠١٨ عن مركز ومدينة الأقصر وتوابعها وكذلك مركز ومدينة البياضية وتوابعها.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى استكمالًا لأعمال الربط الربط لمحطتى مياه الأقصر الشرقية والغربية على الخطوط القائمة الجديدة بشارع خالد بن الوليد ضمن مشروع تحسين المرافق بالأقصر.

وطالبت الشركة المواطنين والجهات الحكومية وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت السياحية بتدبير احتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب بالأماكن الحيوية ويرجى الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو 0952282406 01147999752 فى حال وجود أى طارئ.
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