أوبك تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط وتتنظر موقف روسيا .. وترامب يزيد الضغط على المنظمة لإبقاء الأسعار منخفضة

أوبك ستقرر الأرقام النهائية بعدما تبدي روسيا التزامها

وزير الطاقة الروسي يحتاج لموافقة بوتين

خيارات الخفض بين 0.5 مليون و1.5 مليون برميل يوميا



ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن منظمة أوبك توصلت، الخميس، إلى اتفاق أولي على خفض إنتاج النفط، لكنها تنتظر التزاما من روسيا، أحد كبار المنتجين خارج المنظمة، قبل أن تحدد حجم الخفض الذي يهدف لتعزيز أسعار الخام.



وغادر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فيينا في وقت سابق عائدا إلى بلاده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، ويعود نوفاك إلى فيينا الجمعة للمشاركة في المحادثات بين أوبك، بقيادة السعودية، وحلفائها.



وتراجعت أسعار النفط الخام نحو الثلث منذ أكتوبر، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب منظمة البلدان المصدرة للبترول بدفع أسعار النفط للنزول عن طريق الامتناع عن خفض الإنتاج، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين قبل بدء اجتماع أوبك "نأمل في التوصل لشيء ما بنهاية يوم غد... يتعين أن نشرك الدول غير الأعضاء في أوبك"، وأضاف: "إذا لم يرغب أحد في المشاركة والمساهمة بقدر مساو فسوف ننتظر حتى يتسنى لهم ذلك"، وذكر الفالح أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مضيفا أن خفض أوبك وحلفائها المحتمل للإنتاج يدور بين 0.5 مليون و1.5 مليون برميل يوميا، وأن مليون برميل يوميا مقبول.



وقال مندوبون إن أوبك اختتمت اجتماعها المغلق بعد أربع ساعات ونصف الساعة دون الخروج بأرقام محددة، مضيفين أن دولا كثيرة من بينها إيران وليبيا وفنزويلا تسعى للحصول على إعفاءات من الخفض.



ونزلت العقود الآجلة لخام برنت نحو خمسة بالمئة إلى ما دون 59 دولارا للبرميل بفعل المخاوف من فشل أوبك في التوصل لاتفاق، لكن الخام قلص خسائره لاحقا ليجري تداوله منخفضا 3.5 بحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش.



وقال جريج شاريناو نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو على هامش اجتماع أوبك "مليون برميل يوميا قد يخيب آمال الكثيرين. لكن إذا كان مستوى الأساس للخفض هو سبتمبر أو أكتوبر، وليس نوفمبر، فإن الأثر الصافي سيكون كافيا لكبح زيادة المخزونات".



وأضاف شاريناو الذي يساهم في إدارة صندوق للسلع الأولية بقيمة 15 مليار دولار لدى شركة إدارة الاستثمارات الأمريكية البالغة قيمتها 1.77 تريليون دولار "من المستبعد أن يطلق ذلك موجة صعود كبير في الأسعار، لكنه لن يكون سيئا للغاية أيضا. فمن نواح كثيرة، هذا هو الطريق الوسط، الذي قد يكون الحل الأمثل".



وقال مندوبون من أوبك إن المنظمة وحلفاءها يمكنهم خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إذا ساهمت روسيا بمقدار 150 ألف برميل يوميا. أما إذا ساهمت بنحو 250 ألف برميل يوميا، فمن الممكن أن يتجاوز حجم الخفض الإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا، وقال نوفاك إن روسيا ستجد صعوبة أكبر في خفض إنتاج النفط خلال الشتاء مقارنة بغيرها من المنتجين بسبب الطقس البارد.



وتراجعت أسعار النفط منذ أن زادت السعودية وروسيا والإمارات الإنتاج منذ يونيو، بعدما دعا ترامب لزيادة الإمدادات لتعويض انخفاض الصادرات من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك.



وتنافست روسيا والسعودية والولايات المتحدة على صدارة منتجي الخام في الأعوام القليلة الماضية، ولا تشارك الولايات المتحدة في أي مبادرات لتقييد الإنتاج بسبب قوانين مكافحة الاحتكار لديها وتشظي قطاعها النفطي.



وانخفضت صادرات إيران النفطية بشدة بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران في نوفمبر لكن واشنطن منحت إعفاءات من العقوبات لبعض مشتري الخام الإيراني مما يثير المخاوف من حدوث تخمة في المعروض النفطي في العام المقبل، وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء "آمل أن تبقي أوبك على تدفقات النفط كما هي، غير مقيدة. العالم لا يريد أن يرى أسعار نفط أعلى ولا يحتاج لذلك".



وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم إنه سيدعم خفض إنتاج النفط ما دامت إيران ليست في حاجة لخفض إنتاجها. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، سيدعم خفض الإنتاج وسيشارك فيه.



