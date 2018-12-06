محافظ الدقهلية: إزالة التعديات على 636 فدان أراضٍ زراعية

واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع الوزارات والاجهزة المعنية بالدولة حملاتها لازالة التعديات على الاراضى الزراعية.



ونجحت الحملات اليوم الخميس فى ازاله التعديات على 769 حاله تعد منها 618 تعديا على اراضى الائتمان الزراعى و 151 حاله على اراضى الاصلاح الزراعى باجمالى مساحه بلغت 75 فدانا و23 قيراطا و5 اسهم.



فيما وصل اجمالى ما تم إزالته من التعديات عليها منذ بدايه الجولة الاولى 7287 حاله تعدٍ.



وصرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه ان 18 مركزا ومدينه يتم بها الازالات يوميا بالاضافه الى حى شرق المنصوره وان اجمالى المساحه التى تم ازاله التعديات من عليها بلغ 636 فدانا و16 قيراطا وسهما واحدا ، مشيرا الى ان محافظه الدقهلية لا تزال تتقدم جميع المحافظات فى ازاله التعديات على الاراضى الزراعيه بها سواء من حيث عددها والذى بلغ 8287 حاله تعد تم ازالتها او من حيث المساحه التى بلغت اكثر من 636 فدانا.



وقال ان محافظه الدقهليه مستمره فى الحملات على جميع التعديات لاعادتها لأصلها مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ايا كانت أوضاعهم وهم جميعا امام القانون سواء ، واضاف ان هذه الحملات تلقى ترحيبا من الجميع وهذا ما عبر عنه عدد من نواب محافظه الدقهليه خلال اجتماعه بهم اليوم فى لقائه الاسبوعى مع نواب الدقهلية.