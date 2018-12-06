مستقبل وطن ينظم قافلة طبية وندوة .. العنف ضد المرأة بـ المنيا

نظمت امانة عمال حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برئاسة خالد بهجت، بالاشتراك مع امانة الحزب بابوقرقاص، وامانة العمل الجماهيري، وامانة المراة وباالتعاون مع مديرية الصحة قافلة طبية بقرية بنى محمد شعراوي بمركز ابوقرقاص



ضمت تخصصات الباطنة، والمخ والاعصاب ، والاسنان ، تنظيم الاسرة ، واسفرت عن توقيع الكشف على 200 حالة ، وصرف الادوية بالمجان ، ولاقت القافلة اقبالا من الحاضرين مطالبين باستمرار هذه القوافل.



كما نظمت امانة المرأة بالحزب برئاسة وفاء العياط ندوة بعنوان العنف ضد المرأة بقريه دير سمالوط ، بحضور المئات من السيدات بالقرية وحاضر في الندوة الدكتورة حنان كشك دكتورة علم الاجتماع بجامعه المنيا وتحدثت عن أنواع العنف ضد المرأة