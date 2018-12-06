حسين السيد يشارك في هزيمة الاتفاق أمام القادسية بالدوري السعودي

حقق فريق القادسية فوزًا على نظيره الاتفاق بهدفين نظيفين الذي يلعب ضمن صفوفه المصري حسين السيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الأمير سعود بن جلوي" ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.



وشهدت المباراة مشاركة الدولي حسين السيد، حيث شارك كأساسي.



وبهذا الفوز رفع رصيد فريق القادسية للنقطة 14 بالمركز الثامن في الترتيب العام للدوري، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 15 نقطة بالمركز السابع.