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مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة لضبط شبكة دولية للإتجار بالبشر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:45 م
الإعلامي مصطفى بكري،
الإعلامي مصطفى بكري،
حسام الحارتي
قال الإعلامي مصطفى بكري، أن هيئة الرقابة الإدارية وجهت ضربة قوية للفساد بكشفها شبكة دولية للإتجار بالبشر، ضمت نحو 20 متهما مصريين وأجانب مستغلين حاجة بعض السيدات في القيام بأعمال منافية للآداب،متابعا "فعل جديد يُضاف لصفحة الرقابة الإدارية الناصعة البياض".

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" ، على فضائية "صدي البلد"، ان الشبكة جلبت المخدرات عبر عدد من الدول منها تركيا والهند، وترويجها على عملائهم من الشباب.

وتابع " النائب العام أصدر قرارا بندب النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وصدر قرار بضبط كافة المواطنين وتفتيش مكان عملهم وإقامتهم، وجار عرضهم على نيابة الأموال العامة، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات، وإحدى المطربات المغمورات التى أثير حولها جدل في الفترة الأخيرة.
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