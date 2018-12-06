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حوادث

فيديو.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلاب الجدد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:01 م
أكاديمية الشرطة تستقبل
أكاديمية الشرطة تستقبل الطلاب الجدد
مصطفي الرماح
استقبلت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الدفعة الجديدة من الطلاب المقبولين في كلية الشرطة.
 
وًودع أهالي الطلاب ابنائهم أمام بوابة الأكاديمية بفرحة عارمة فيما عبر الطلاب عن سعادتهم بالالتحاق بكلية الشرطة مؤكدين على حماسهم ليصبحوا حماة الوطنً في المستقبل وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩
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