فيديو.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلاب الجدد



وًودع أهالي الطلاب ابنائهم أمام بوابة الأكاديمية بفرحة عارمة فيما عبر الطلاب عن سعادتهم بالالتحاق بكلية الشرطة مؤكدين على حماسهم ليصبحوا حماة الوطنً في المستقبل وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩



استقبلت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الدفعة الجديدة من الطلاب المقبولين في كلية الشرطة.