ضاحي خلفان يشن هجومًا عنيفًا على الجزيرة: قناة أي كلام

شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، هجومًا عنيفا، على قناة الجزيرة القطريّة، واصفًا حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وعلق خلفان قائلًا: "لماذا تحولت الجزيرة الى قناة أي كلام".
يذكر ان قناة الجزيرة القطرية، تواصل هجومها على مصر، والامارات، والسعودية، والبحرين بصفة مستمرة منذ ان اعلنت تلك الدول مقاطعتها.
وعلق خلفان قائلًا: "لماذا تحولت الجزيرة الى قناة أي كلام".
يذكر ان قناة الجزيرة القطرية، تواصل هجومها على مصر، والامارات، والسعودية، والبحرين بصفة مستمرة منذ ان اعلنت تلك الدول مقاطعتها.