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أخبار العالم

ضاحي خلفان يشن هجومًا عنيفًا على الجزيرة: قناة أي كلام

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
محمد بدران
شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، هجومًا عنيفا، على قناة الجزيرة القطريّة، واصفًا حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق خلفان قائلًا: "‏لماذا تحولت الجزيرة الى قناة أي كلام".

يذكر ان قناة الجزيرة القطرية، تواصل هجومها على مصر، والامارات، والسعودية، والبحرين بصفة مستمرة منذ ان اعلنت تلك الدول مقاطعتها.
ضاحي خلفان يشن هجومًا عنيفًا على الجزيرة: قناة أي كلام
ضاحي خلفان يشن هجومًا عنيفًا على الجزيرة: قناة أي كلام
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