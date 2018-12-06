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فن

الليلة .. فراس سعيد ضيف يارا الجندى على نجوم إف إم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:11 م
صدى البلد
توك شو
يحل الفنان فراس سعيد اليوم ضيفًا على برنامج "لسه فاكر"، الذى يذاع على الهواء مباشرة فى محطة نجوم إف إم من الساعة 8 إلى 10 مساء وتقدمه الإذاعية يارا الجندى.

يتحدث فراس من خلال البرنامج عن كواليس مسلسل "للحب فرصة أخيرة" وعن كواليس مهمة فى مشواره الفنى والجديد الذى يقدمه خلال الفترة المقبلة.

برنامج "لسه فاكر" يذاع كل خميس على محطة نجوم إف إم وتقدمه يارا الجندى استضافت من خلاله عددا من النجوم منهم الفنان عزت أبوعوف ونجلاء بدر ومنة فضالى ومى سليم وسلوى محمد على والمخرج ماندو العدل وأحمد العوضى ونادية رشاد وصابرين ومها أبوعوف وكاملة أبو ذكرى وغيرهم.
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