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أحمد زعيم: أيمن بهجت قمر هو من رشحني لأداء تتر راس الغول..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:06 م
المطرب أحمد زعيم
المطرب أحمد زعيم
ندى فتح الله
قال المطرب أحمد زعيم، أن الشاعر أيمن بهجت قمر هو من رشحه لغناء تتر مسلسل "راس الغول".

وتابع "زعيم" خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "MBC" اليوم، الخميس، أنه بعد أدائه لأغنية التتر أصبح الشاعر أيمن بهجت قمر واثقًا بقدراته الفنية أكثر من قبل.

وأشار "زعيم" إلى أن "قمر" كان يريد المشاركة في الألبوم الخاص به بعد أن استمع أيضًا لأغنية "سلم على الحبايب" و "حب وراح"، ولكنه لم يكن يريد إقحام نفسه حتى عرض عليه الأمر الموزع توما.
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أحمد زعيم: أيمن بهجت قمر هو من رشحني لأداء تتر راس الغول..فيديو
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