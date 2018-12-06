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مرأة

كل ما لا تعرفه عن حقن الفيتامينات في عالم التجميل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور شادي سامي أخصائي جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الطرق التجميلية تزداد يوما بعد يوم وذلك بعد اكتشاف أساليب جديدة بفعلية أكثر من الأساليب التي سبقتها وتعتبر حقن الفيتامينات من إحدى الطرق التجميلية الجديدة التي تلجأ إليها المرأة اليوم هى والتي تحمل عددا كبيرا من الفوائد الصحية الجمالية.

وقال الدكتور شادي سامي، إن هذه الحقن تنال إقبالا كبيرا من السيدات اليوم اللواتي يرغبن بالحصول على بشرة خالية من التجاعيد ونضرة دون اللجوء إلى حقن الفيليرز والبوتوكس وحتى لا يرغبن بوضع الكريمات بشكل يومي.

وأضاف شادي سامي أن هذه الحقن تحتوي على فيتامين ب١٢ وفيتامين سي بشكل مركز، بالإضافة إلى بعض أنواع الفيتامينات الأخرى والتي تحمل عددا من الفوائد الصحية للبشرة.

وأوضح أن التقنية الجديدة لإبر الفيتامينات تساعد على تعزيز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة مما يعمل على محاربة التجاعيد وتساعد هذه الإبر على تخفيف من ظهور البقع الداكنة على البشرة بفضل المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها كما تساعد هذه الإبر على محاربة التجاعيد الصغيرة جدًا كما تعطي الفيتامينات الموجودة في هذه الحقن النضارة للبشرة وتجعلها تشع بالحيوية.
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