مصطفى بكري: الرجولة الحقيقية والانتماء لمصر يتجسدان في الجيش والشرطة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكلية الحربية هي مصنع الرجال، والشباب بعد تخرجهم يصبحون رجالا منتمين للبلد أقوياء على درجة عالية من الانضباط والالتزام والقوة ويعدون مصدر فخر للجميع.



وأضاف بكري، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة " صدى البلد"، أن خريجي الكلية الحربية في حفل التخرج عندما يقومون بمصافحة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية نشعر حينها بـ الرجولة الحقيقية، ونفتخر بجيشنا العظيم وشبابنا المحترم.



وتابع " أن من يريد أن يشاهد الانتماء الحقيقي، ومصنع الرجال الحقيقي يراه في القوات المسلحة وفي الشرطة المصرية أيضا".

