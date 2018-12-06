ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفى بكري: الرجولة الحقيقية والانتماء لمصر يتجسدان في الجيش والشرطة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:25 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
حسام الحارتي
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكلية الحربية هي مصنع الرجال، والشباب بعد تخرجهم يصبحون رجالا منتمين للبلد أقوياء على درجة عالية من الانضباط والالتزام والقوة ويعدون مصدر فخر للجميع.

وأضاف بكري، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة " صدى البلد"، أن خريجي الكلية الحربية في حفل التخرج عندما يقومون بمصافحة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية نشعر حينها بـ الرجولة الحقيقية، ونفتخر بجيشنا العظيم وشبابنا المحترم.

وتابع " أن من يريد أن يشاهد الانتماء الحقيقي، ومصنع الرجال الحقيقي يراه في القوات المسلحة وفي الشرطة المصرية أيضا".
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أبشع حيوان في العالم .. فأر عاري

الرقابة الإدارية: تورط مطربة وعدد من الشخصيات في شبكة دولية للاتجار في البشر وجلب المخدرات

فضيحة مدوية.. وزير إسرائيلي متطرف يشتري الجمبري داخل محل تجاري

هدف بنكهة عالمية للزمالك فى مرمى المصرى بتوقيع كهربا.. فيديو

أنيس البدري يكشف لـ صدى البلد: كواليس ضرب الأهلي وموقفه من الانضمام للأحمر

نتنياهو يلمح إلى تحرك إسرائيلي داخل لبنان

كل فريق يجهز نقطه.. محسن صالح يوجه رسالة قوية لمنافسي الأهلي

شاهد.. رمضان صبحي أثناء مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة

الطالبة البخيلة .. تناولت المكرونة لإدخار المال فكانت نهايتها

فرنسا تواجه لحظة خطيرة.. واحتجاجات جديدة ضد ماكرون

هداف الدوري يغيب عن مباراة الزمالك القادمة .. اعرف السبب

أوباما يتلاعب بدفاع المصري ويضيف الثانى للزمالك .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

بسنت عماد تكشف كواليس اختيارها لتقديم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو
بسنت عماد: السيسي جعل كافة الأعوام شبابية ..فيديو
الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور
أحمد زعيم: أعترف بتقصيري تجاه الإعلام وكنت أهتم فقط بما أقدمه.. فيديو
رئيس تحرير جريدة الصباح تفتح ملف العلاقات المصرية الإفريقية في ضيافة صدى البلد: حذرت من المعلومات المغلوطة عن دول إفريقيا بالإعلام المصري..وطالبت بقاعدة بيانات لفرص الاستثمار بها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟