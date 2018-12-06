شرم الشيخ تحتضن منتدى أفريقيا 2018.. رجال أعمال: يرسم خريطة استثمارية جديدة للقارة السمراء.. وحجم السوق الإفريقي يتجاوز مليار مستهلك ويحتاج المزيد من الاستثمارات

انطلاق مؤتمر أفريقيا 2018 خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري
لجنة البنوك برجال الأعمال:
لجنة البنوك برجال الأعمال:
إفريقيا 2018 يرسم خريطة استثمارية جديدة
عماد البرنس:
عماد البرنس:
رجال الأعمال وضعوا سياسة التكامل مع دول الكوميسا
التعامل بالعملات المحلية للدول يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة البينية
حجم السوق الإفريقي يتجاوز مليار مستهلك ويحتاج المزيد من الاستثمار
تستعد مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر "افريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.
قال عماد البرنس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وممثل الجمعية في اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة والنقل التابعة للجنة الوطنية الوزارية لمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا، ان تجمع الكوميسا من التجمعات الاقتصادية الهامة، التى يمكن من خلالها تدفق المنتجات المصرية للدول الافريقية ، وهو ما تتجه إليه الحكومة مصاحبة بارادة سياسية لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والقارة السمراء.
وأضاف البرنس فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أن رجال الأعمال من خلال منظمات مجتمع الاعمال وضعوا السياسات التى يمكن من خلالها تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين مصر وتجمع الكوميسا بهدف التكامل الاقتصادى الافريقى ، ومنها تحديد اليات الاتحاد الجمركى لتسهيل التجارة مع دول الأعضاء وفقا لما هو متفق مع منظمة التجارة العالمية ، وازالة معوقات التبادل التجارى ، ومنها عدم وجود خطوط ملاحية بحرية بين مصر والقارة السمراء لتسهيل حركة نقل البضائع ، اضافة الى غياب الموانئ المشتركة ، ومعوقات ضمان المخاطر لدى البنوك الافريقية.
وفيما يخص بمقاصة تسوية مدفوعات دول الكوميسا التي اعتمدها البنك المركزي المصري أكد البرنس أن التعامل بالعملات المحلية للدول يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المباشر ويقلل من مخاطر تقلبات سعر صرف الدولار واليورو.
أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن «منتدى إفريقيا 2018» المزمع إقامته في شرم الشيخ، يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، يهدف إلى الترويج للاستثمار في إفريقيا باعتبار أن مصر هى البوابة الرئيسية للقارة.
وطالب حسين بضرورة الاستفادة من علاقات مصر السياسية مع الصين وروسيا ودول الخليج، وعمل مجموعات استثمارية تتولى مصر الركن الأساسي فيها للاستثمار في المشروعات الكبرى الإفريقية وهي خطة قريبة المنال كثيرة الفوائد لكل دول القارة والعالم أجمع.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم منذ توليه الحكم بالبعد الإفريقي لمصر مع دول الجوار ودول حوض نهر النيل وجميع الدول الإفريقية، وعمل على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون في العديد من المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأوضح «حسين» أن حجم السوق الإفريقي يتجاوز المليار مستهلك، الأمر الذي يجعله من أكبر الأسواق نموًا على مستوى العالم، كما أن قدرته على جذب الاستثمارات واسعة جدًا، مضيفًا أن مصر خلال هذا المؤتمر تسعى من خلال وزارة الاستثمار إلى توضيح صورة استثمارية جديدة، الأمر الذي يستلزم تنوع أشكال التعاون الاستثماري بين الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن المنتدى هذا العام سيعقد تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"، وسيناقش قضايا حاسمة في مستقبل القاهرة وتنميتها منها الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل أفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية فى إفريقيا، بالإضافة إلى شراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي.
وأكد أن المنتدى سيتيح الفرصة لعرض بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، ومقابلة العديد من المستثمرين المحتملين، وترويج الاستثمار فى البلدان الإفريقية، ولفت إلى أن المنتدى سيشهد أيضا الاستماع إلى قصص نجاحات رواد الأعمال وسيدات الأعمال الأفارقة والتحديات التي واجهتهم وآرائهم حول كيفية تعزيز التعاون والنمو فى القارة الإفريقية.
وطالب باستغلال تلك الملتقيات والتجمعات لتبني سياسة مصرية للتوسع الاستثماري في دول القارة اعتمادا على الاتفاقيات بين دول القارة الموقعة مثل الكوميسا وغيرها وكذلك اعتمادا علي طريق الحرير وبالتالي فإن أمام مصر فرصة تاريخية للاستفادة من النجاحات السياسية ورسم سياسة استثمارية لمصلحة جميع دول القارة وترسخ العلاقات الاقتصادية على أساس مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف الخبير المالي، أن المنتدى يعد فرصة غير مسبوقة للاعبين الأكثر تأثيرًا ونفوذًا على مستوى العالم في عالم الاقتصاد، إضافة إلى رواد الأعمال والمبتكرين للتعرف عن قرب على الفرص التي أوجدتها الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر، كبوابة عبور للاستثمار في القارة الإفريقية التي تضم أكبر كتلة تجارية على الصعيد العالمي تصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون داخلها.
التعامل بالعملات المحلية للدول يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة البينية
حجم السوق الإفريقي يتجاوز مليار مستهلك ويحتاج المزيد من الاستثمار
تستعد مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر "افريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.
قال عماد البرنس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وممثل الجمعية في اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة والنقل التابعة للجنة الوطنية الوزارية لمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا، ان تجمع الكوميسا من التجمعات الاقتصادية الهامة، التى يمكن من خلالها تدفق المنتجات المصرية للدول الافريقية ، وهو ما تتجه إليه الحكومة مصاحبة بارادة سياسية لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والقارة السمراء.
وأضاف البرنس فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أن رجال الأعمال من خلال منظمات مجتمع الاعمال وضعوا السياسات التى يمكن من خلالها تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين مصر وتجمع الكوميسا بهدف التكامل الاقتصادى الافريقى ، ومنها تحديد اليات الاتحاد الجمركى لتسهيل التجارة مع دول الأعضاء وفقا لما هو متفق مع منظمة التجارة العالمية ، وازالة معوقات التبادل التجارى ، ومنها عدم وجود خطوط ملاحية بحرية بين مصر والقارة السمراء لتسهيل حركة نقل البضائع ، اضافة الى غياب الموانئ المشتركة ، ومعوقات ضمان المخاطر لدى البنوك الافريقية.
وفيما يخص بمقاصة تسوية مدفوعات دول الكوميسا التي اعتمدها البنك المركزي المصري أكد البرنس أن التعامل بالعملات المحلية للدول يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المباشر ويقلل من مخاطر تقلبات سعر صرف الدولار واليورو.
أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن «منتدى إفريقيا 2018» المزمع إقامته في شرم الشيخ، يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، يهدف إلى الترويج للاستثمار في إفريقيا باعتبار أن مصر هى البوابة الرئيسية للقارة.
وطالب حسين بضرورة الاستفادة من علاقات مصر السياسية مع الصين وروسيا ودول الخليج، وعمل مجموعات استثمارية تتولى مصر الركن الأساسي فيها للاستثمار في المشروعات الكبرى الإفريقية وهي خطة قريبة المنال كثيرة الفوائد لكل دول القارة والعالم أجمع.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم منذ توليه الحكم بالبعد الإفريقي لمصر مع دول الجوار ودول حوض نهر النيل وجميع الدول الإفريقية، وعمل على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون في العديد من المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأوضح «حسين» أن حجم السوق الإفريقي يتجاوز المليار مستهلك، الأمر الذي يجعله من أكبر الأسواق نموًا على مستوى العالم، كما أن قدرته على جذب الاستثمارات واسعة جدًا، مضيفًا أن مصر خلال هذا المؤتمر تسعى من خلال وزارة الاستثمار إلى توضيح صورة استثمارية جديدة، الأمر الذي يستلزم تنوع أشكال التعاون الاستثماري بين الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن المنتدى هذا العام سيعقد تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"، وسيناقش قضايا حاسمة في مستقبل القاهرة وتنميتها منها الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل أفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية فى إفريقيا، بالإضافة إلى شراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي.
وأكد أن المنتدى سيتيح الفرصة لعرض بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، ومقابلة العديد من المستثمرين المحتملين، وترويج الاستثمار فى البلدان الإفريقية، ولفت إلى أن المنتدى سيشهد أيضا الاستماع إلى قصص نجاحات رواد الأعمال وسيدات الأعمال الأفارقة والتحديات التي واجهتهم وآرائهم حول كيفية تعزيز التعاون والنمو فى القارة الإفريقية.
وطالب باستغلال تلك الملتقيات والتجمعات لتبني سياسة مصرية للتوسع الاستثماري في دول القارة اعتمادا على الاتفاقيات بين دول القارة الموقعة مثل الكوميسا وغيرها وكذلك اعتمادا علي طريق الحرير وبالتالي فإن أمام مصر فرصة تاريخية للاستفادة من النجاحات السياسية ورسم سياسة استثمارية لمصلحة جميع دول القارة وترسخ العلاقات الاقتصادية على أساس مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف الخبير المالي، أن المنتدى يعد فرصة غير مسبوقة للاعبين الأكثر تأثيرًا ونفوذًا على مستوى العالم في عالم الاقتصاد، إضافة إلى رواد الأعمال والمبتكرين للتعرف عن قرب على الفرص التي أوجدتها الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر، كبوابة عبور للاستثمار في القارة الإفريقية التي تضم أكبر كتلة تجارية على الصعيد العالمي تصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون داخلها.