ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قافلة طبية لعلاج أكثر من 100 حالة بالشفة الأرنبية بالأقصر ..اليوم

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:27 ص
شمس يونس
تشهد محافظة الأقصر اليوم الجمعة انطلاق أعمال قافلة طبية تنظمها مؤسسة عملية الابتسامة- مصر بالتعاون مع مستشفي الأقصر الدولي وذلك لمناظرة وعلاج أكثر من 100 حالة من الاطفال المصابين بالشفة الارنبية وشق سقف الحلق مجانا تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طارق السيد مدير مستشفي الأقصر الدولي والدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وصرح الدكتور طارق السيد مدير مستشفي الأقصر الدولي أن القافلة تمتد لمدة أسبوع ومقرها بمستشفي الأقصر الدولي وتهدف إلى الكشف المجانى على حالات الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية، وشق سقف الحلق وتقديم سبل العلاج اللازم لهم ، مع إعداد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى ليتم إجراء العمليات مجانا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في القافلة فريق من الأطباء الأجانب والمصريين مكون من 30 طبيبا من الاجانب و50 آخرين يتنوعون ما بين اطباء جراحة اطفال وجراحة تجميل أسنان وفم وتخدير وتمريض وتسجيل طبي وترجمة ومتطوعين للتعامل مع الأطفال .

وأكد السيد انه سيتم فحص المصابين غدًا الجمعة وبعد غد السبت وعقب ذلك سيتم البدء في واجراء العمليات الجراحية من يوم الأحد وحتي الخميس.

ولفت السيد إلى أن هذه ليست الزيارة الأولي لمؤسسة عملية الابتسامة حيث سبق وان تم التعاون بين مستشفي الاقصر الدولي والمؤسسة منذ حوالي شهر ونصف وذلك من خلال فحص عدد من حالات الاطفال المصابين بالشفة الارنبية وشق سقف الحلق وتجهيزها لاجراء عمليات جراحية .

يذكر إن مؤسسة عملية الابتسامة مصر، هي مؤسسة غير حكومية ولا تهدف للربح تأسست عام 2004، وهى فرع من مؤسسة عملية الابتسامة الدولية ونجحت بعلاج أكثر من 250 ألف طفل في أكثر من 60 دولة.
loading...

ترشيحاتنا

مناقشة إشكالية التأصيل فى المسرح العربى بثقافة أسوان .. صور

أستاذ مخ وأعصاب: أعراض أولية خطيرة تشير لحدوث جلطة المخ

قافلة طبية لعلاج أكثر من 100 حالة بالشفة الأرنبية بالأقصر ..اليوم

رئيس جامعة العريش:استكمال خطة إنشاء مباني الكليات لتلبية احتياجات المنطقة

غدا.."يوم من زماننا" و"اقتربت النهاية" ضمن عروض مهرجان مسرح بلا إنتاج

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو

فتح لواشنطن: فشل مشروعكم في الجمعية العامة يكشف فشل سياستكم الظالمة

انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ اليوم

محي عبيد يزف بشرى للصيادلة عن عودة التكليف

أم وابنتها تشتكيان بعضهما على الهواء وأمين الفتوى يصلح بينهما.. فيديو

شاهد.. سعد لمجرد بصحبة 3 فتيات بعد خروجه من السجن

البنتاجون يهدد تركيا بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على إس-400 الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو
جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو
جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟