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برلمان

برلماني يكشف حقيقة وفاة والد طالبة تنمر بها زميلاتها في مدينة السلام

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:23 م
وفاة والد طالبة
وفاة والد طالبة تنمر بها زميلاتها في مدينة السلام
فريدة محمد
حرص النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان، على زيارة مدرسة النهضة الثانوية بنات صباح اليوم الخميس، بعدما أثير مؤخرًا في عدد من المواقع الإخبارية، عن وفاة والد إحدى الطالبات التي تنمر بها زميلاتها بالمدرسة وهو يحاول الدفاع عنها، وقد اصطحب جمال حشمت مدير إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، وأسرة الطالبة.

وكشف "الوردانى" في بيان له، أن ما نُشر على المواقع الإخبارية ليس دقيقًا، وإنما تعود الواقعة كما روتها أسرة الطالبة له، إلى خلاف عادى بين مجموعة من طالبات مدرسة النهضة الثانوية بنات وليس له علاقة بالتنمر، وأن ما أثير عن وفاة ولى أمر الطالبة في المدرسة غير صحيح علي الإطلاق، وأنه كان مريض قلب وسكر.

وشدد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، على تطبيق اللائحة في شأن أي مخالفات تحدث بالمدرسة في حديث له مع إدارة المدرسة ومدير الإدارة التعليمية، وقدم العزاء لأسرة الطالبة لوفاة والدها، وطالبهم بالتواصل معه حال حدوث أي مشكلة تخص الطالبة، أو لتقديم أي مساعدة في العموم بعد وفاة ولى أمر الطالبة.

وأهاب أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة، في تناول مثل تلك المسائل الحساسة التي قد تؤثر سلبًا على المنظومة التعليمية خاصة أنها قد تُنشر في وسائل عالمية، متابعًا، : "لا يصح أبدًا أن نروج لحادث غير صحيح بهذه الصورة، حتى يصير حديث الناس على وسائل التواصل الاجتماعى، وهو في الأساس غير صحيح، خاصة أنه يتعلق بحالة وفاة".
برلماني يكشف حقيقة وفاة والد طالبة تنمر بها زميلاتها في مدينة السلام
برلماني يكشف حقيقة وفاة والد طالبة تنمر بها زميلاتها في مدينة السلام
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