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ديني

رمضان عفيفي: الجنة بها متعة تختلف عن الدنيا.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عفيفى، من علماء الأزهر، إن الله خلق دورا ثلاثا، وهي الدنيا والبرزخ والآخرة، مشيرا إلى أن كل دار لها مقاييسها، فالدنيا معروفة لكن البرزخ والآخرة نعلم ما أبلغنا به القرآن ولا نعلم الآخر.

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل ما ورد عن الجنة والنار، يعلمه الله، لكن هناك متعة فى الجنة لكنها تختلف عما هو موجود فى الدنيا".

وأشار إلى أن الأمور الغيبية لا نعلم إلا ما أخبرنا الله والقرآن والنبي به، لكن الصورة والشكل والكيفية ليس لنا علم ولا علاقة بها.
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