رغم الشهرة والثروة.. عارضات أزياء بدرجة مجرمات





ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عارضة الأزياء أنجيلا - 22 عامًا"، بتهمة السلوك غير المنضبط وتم الإفراج عنها بعد يوم واحد.



أنجي فالنسيا





ملكة جمال كولومبيا وعارضة أزياء، وتم إلقاء القبض عليها كزعيمة أكبر عصابات المخدرات في العالم.



ستيفاني بيدوان





صاحبة لقب "اللصة الجميلة" وتم إلقاء القبض عليها بتهمة إقتحام وسرقة 40 منزلًا في كندا.



ميجان سيمونز:





قصة ميجان غريبة بعض الشيء فبعد أن رفعت دعوى قضائية ضد موقع استخدم صورها الجميلة في إعلاناته دون إذن، ولكن بعدها ألقت الشرطة القبض عليها بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر.



ستيفاني وودز





اشتهرت "ستيفاني" بلقب "وحش كوكي"؛ لارتكابها عملية سطو مسلح واختطاف عام 2009 في ولاية فلوريدا الأمريكية.



لورينا تافيرا:





ألقي القبض على لورينا تافيرا بسبب سرقتها ثوبا يبلغ ثمنه 69 دولارا أمريكيا.

ألقت السلطات الباكستانية، الأحد، القبض على عارضة أزياء تشيكية أثناء محاولتها تهريب كميات من الهيروين تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، على متن رحلة من مطار لاهور بباكستان متجهة إلى إيرلندا.وهذه الواقعة ليست الاولي من عارضات الازياء اللاتي لهن سجل بالاجرام، ولكن القائمة شملت عارضات أزياء مجرمات هن: