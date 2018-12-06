ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

رغم الشهرة والثروة.. عارضات أزياء بدرجة مجرمات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
ريهام قدري
ألقت السلطات الباكستانية، الأحد، القبض على عارضة أزياء تشيكية أثناء محاولتها تهريب كميات من الهيروين تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، على متن رحلة من مطار لاهور بباكستان متجهة إلى إيرلندا.

وهذه الواقعة ليست الاولي من عارضات الازياء اللاتي لهن سجل بالاجرام، ولكن القائمة شملت عارضات أزياء مجرمات هن:

أنجيلا كوتس

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عارضة الأزياء أنجيلا - 22 عامًا"، بتهمة السلوك غير المنضبط وتم الإفراج عنها بعد يوم واحد.

أنجي فالنسيا

ملكة جمال كولومبيا وعارضة أزياء، وتم إلقاء القبض عليها كزعيمة أكبر عصابات المخدرات في العالم.

ستيفاني بيدوان

صاحبة لقب "اللصة الجميلة" وتم إلقاء القبض عليها بتهمة إقتحام وسرقة 40 منزلًا في كندا.

ميجان سيمونز: 

قصة ميجان غريبة بعض الشيء فبعد أن رفعت دعوى قضائية ضد موقع استخدم صورها الجميلة في إعلاناته دون إذن، ولكن بعدها ألقت الشرطة القبض عليها بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر.

ستيفاني وودز

اشتهرت "ستيفاني" بلقب "وحش كوكي"؛ لارتكابها عملية سطو مسلح واختطاف عام 2009 في ولاية فلوريدا الأمريكية.

لورينا تافيرا: 

ألقي القبض على لورينا تافيرا بسبب سرقتها ثوبا يبلغ ثمنه 69 دولارا أمريكيا.
loading...

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تتصدر التصنيف الأفريقي متفوقة على 15 جامعة فى القارة

شاهد.. الأمطار تحول شوارع الإسكندرية لبرك مياه

طبيب يكشف عن مكون لتبييض الأسنان بالمنزل

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على المصرى استعدادا لـ القطن التشادي

تامر أمين يعلن عن صفقات جديدة للأهلى

ثنائية وخناقة شوارع وغياب هداف الدورى ملخص لقاء الزمالك والمصري.. فيديو

التموين تعلن صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات التموينية

قصة عبد الغني النجدي.. صاحب أشهر شنب في السينما كان يبيع النكتة بـ جنيه لـ إسماعيل ياسين وشكوكو

قرار عاجل من الخطيب خاص بـ لاعبي الأهلي الراحلين فى الانتقالات الشتوية

خناقة شوارع وسباب بالفرنسية فى لقاء الزمالك والمصري..صور

ضبطهما على فراش الزوجية.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالخصوص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

فيديو

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو
فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى
فيديوجراف| اعتقال ابنة مؤسس هواوي يهدد الهدنة الأمريكية الصينية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟