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مرأة

طبيب يكشف كارثة فى السجق المباع بالأسواق

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
ريهام قدري
اكد الدكتور مروان سالم اخصائي الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية، على صفحته الشخصية بـ"الفيسبوك" ان كيلو السجق المباع بسعر ٢٥ جنيه من اخطر الاكلات الان.

واوضح: "ان هذا النوع من السجق يتكون فعليا من مفروم الدهون والشغت والبرغل والجلود ويضاف اليه كسر العيش العفن ومواد اخرى غير معلومة وبهارات حتي يغير الطعم ويضاف اليه كذا صبغات كيميائية خطرة حتى يأخذ اللون الاحمر ولا يوجد به اي لحوم نهائيا".

وشدد: "ان ذلك يؤدي الي التهاب في جدار المعدة والامعاء حتى تفقد خلايا المعدة والامعاء وظيفتها وتتحول الى خلايا سرطانية"، محذرا "كل ربة منزل من تناول هذا السجق".
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