رمضان عبد الرازق: المتعة فى الجنة أمرها وكيفيتها إلى الله.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، إن الجنة فيها المتعة واللذة الحقيقة مثلما قال الإمام بن الجوزي (ليس فى الدنيا على الحقيقة لذة ولا متعة).



وأضاف عبد الرازق، فى لقائه خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المتعة الحقيقية موجودة فى الجنة، فهناك متعة بلا ألم فى الجنة، بمعنى أننا نأكل فى الدنيا لوقف ألم الجوع، ونجامع الزوجات لوقف ألم الشهوة وهذا غير موجود فى الجنة.



وتابع عبد الرازق: "المتعة الحقيقية فى الجنة أمرها وكيفيتها إلى الله، وليس لها علاقة بما يحدث فى الدنيا".