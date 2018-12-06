ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

رمضان عبد الرازق: المتعة فى الجنة أمرها وكيفيتها إلى الله.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، إن الجنة فيها المتعة واللذة الحقيقة مثلما قال الإمام بن الجوزي (ليس فى الدنيا على الحقيقة لذة ولا متعة).

وأضاف عبد الرازق، فى لقائه خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المتعة الحقيقية موجودة فى الجنة، فهناك متعة بلا ألم فى الجنة، بمعنى أننا نأكل فى الدنيا لوقف ألم الجوع، ونجامع الزوجات لوقف ألم الشهوة وهذا غير موجود فى الجنة.

وتابع عبد الرازق: "المتعة الحقيقية فى الجنة أمرها وكيفيتها إلى الله، وليس لها علاقة بما يحدث فى الدنيا".
loading...

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

مدرس أزهري يبتكر أسلوبا حديثا لشرح المنهج بطريقة من سيربح المليون.. صور وفيديو

اشتباكات بين الجهاز الفني لفريق المنصورة والحكم أمين عمر .. فيديو

أنيس البدري يكشف لـ صدى البلد: كواليس ضرب الأهلي وموقفه من الانضمام للأحمر

مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة لضبط شبكة دولية للإتجار بالبشر

الطالبة البخيلة .. تناولت المكرونة لإدخار المال فكانت نهايتها

جوكر الأهلي ينشر صورة بصحبة باشا مصر

كهربا يستعد لمواجهة الزمالك مع المصرى بـ التوك توك

فضيحة مدوية.. وزير إسرائيلي متطرف يشتري الجمبري داخل محل تجاري

طبيب يكشف كارثة فى السجق المباع بالأسواق

ليفربول يعلن مدة غياب نجمه بعد إصابته أمام بيرنلي

وزير المالية يكشف حقيقة تطبيق الدولار الجمركي على جميع السلع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

بسنت عماد تكشف كواليس اختيارها لتقديم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو
بسنت عماد: السيسي جعل كافة الأعوام شبابية ..فيديو
الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور
أحمد زعيم: أعترف بتقصيري تجاه الإعلام وكنت أهتم فقط بما أقدمه.. فيديو
رئيس تحرير جريدة الصباح تفتح ملف العلاقات المصرية الإفريقية في ضيافة صدى البلد: حذرت من المعلومات المغلوطة عن دول إفريقيا بالإعلام المصري..وطالبت بقاعدة بيانات لفرص الاستثمار بها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟