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تعليق ناري من تامر أمين على أمطار البلاد الحالية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى تامر أمين، إن الأوضاع الجوية اليوم أهدأ بكثير عن أمس، موضحا أن البلاد شهدت أمس أمطارا غزيرة.

وأضاف: خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن البلاد رغم تعرضها للأمطار الكثيرة لكن لم تحدث اى مشاكل او كوارث مثلما حدث في العام الماضى؛ معقبا: "تذكر المشكلات التى حدثت بسبب الأمطار وبالتحديد بمنطقة التجمع الأول".

واشار: "إلى أن الحكومة وجميع المحافظين هذا العام على أتم استعداد لاستقبال موسم الشتاء بالعكس من العام الماضى".

وأوضح : "أن هناك بعض المشكلات يجب تجنبها وهو ترك بعض مياه الأمطار فى الشوارع"، مطالبا: "بسرعة التعامل معها تجنبا لحدوث مشكلات".
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