تعليق ناري من تامر أمين على أمطار البلاد الحالية

قال الإعلامى تامر أمين، إن الأوضاع الجوية اليوم أهدأ بكثير عن أمس، موضحا أن البلاد شهدت أمس أمطارا غزيرة.



وأضاف: خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن البلاد رغم تعرضها للأمطار الكثيرة لكن لم تحدث اى مشاكل او كوارث مثلما حدث في العام الماضى؛ معقبا: "تذكر المشكلات التى حدثت بسبب الأمطار وبالتحديد بمنطقة التجمع الأول".



واشار: "إلى أن الحكومة وجميع المحافظين هذا العام على أتم استعداد لاستقبال موسم الشتاء بالعكس من العام الماضى".



وأوضح : "أن هناك بعض المشكلات يجب تجنبها وهو ترك بعض مياه الأمطار فى الشوارع"، مطالبا: "بسرعة التعامل معها تجنبا لحدوث مشكلات".

