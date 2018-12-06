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الحكومة تشيد بالعمال فى التعامل مع مياه الأمطار.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع اليوم تقدم بالشكر للعمال الذين قاموا بسحب مياه الامطار من الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى تامر أمين، أن رئيس الحكومة منذ أكتوبر الماضى وهى يتحدث عن طريقة التعامل مع مياه الأمطار.

واشار إلى أن رئيس الحكومة قبل أن يكون رئيسا للحكومة فهو رئيس للاسكان ويعلم حجم التعب والمجهود الذى يبذل من العاملين التى يتعاملون مع مياه الأمطار.

وأوضح أن مجلس الوزراء يتلقى الشكاوى من المواطنين عن طريق بوابة الشكاوى ويتم التعامل معها بأسرع وقت.

وفى نفس السياق كشف أن الحكومة تعمل على رفع خريطة مصر الزراعية إلكترونيا وتحديد احتياجاتها من المحاصيل.

وكشف ان الاجتماع ناقش ايضا مجهود وزارة التموين فى توفير السلع المواطن، وحل المشكلات التى تخص البطاقات، وأوضح أنه تم اكتشاف أرقام مكررة فى كشوف المستفيدين من التموين وليس هناك ازدواجية فى صرف نقاط الخبز.

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