ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مميش: هناك العديد من العروض للاستثمار بالقناة قيد الدراسة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية تقوم بعمل المشروعات الاستثمارية فى أى منطقة وفقا للقانون المنظم، موضحا أنه لن يتم عمل استثمارات بدون قانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى تامر أمين، أن مصر فى فترة من الزمن لم تستغل القناة الاستخدام الأمثل، لافتا إلى أن الاستثمارات التى تتم فى القناة تتم من ثلاثة أطراف المستثمر والقناة والدولة.

وأوضح أن أمن مصر القومى هو أهم شئ، وتحدث عن العروض المقدمة للمنطقة الاقتصادية وقال إنه لن يتم عقد أى شئ و لكن هناك عروضا فقط قيد الدراسة.

وفى نفس السياق كشف : وفرنا ساعات الإبحار فى القناة حتى وصلت لـ 22 ساعة.
loading...

ترشيحاتنا

عصام الحضري يوجه رسالة صادمة للإسماعيلي بعد إحالته للتحقيق.. فيديو

رسميا.. الأهلي يحسم الصفقة الثالثة ويضم محمود وحيد من المقاصة

أزمة تواجه المصري قبل لحظات من لقاء الزمالك

طارق فهمي: أحداث فرنسا ستتصاعد من جديد الأسبوع المقبل

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية

خناقة شوارع وسباب بالفرنسية فى لقاء الزمالك والمصري..صور

الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور

الكشف عن بئر دفن شرق مقبرة الأمير واجي يرجع لعصر الدولة الوسطي.. صور

اسرار تفضيل تراوري اللعب لـ بيراميدز على حساب الأهلي والزمالك

أبرزها السعيد وصبحى وحجازى.. 5 صفقات تزلزل الكرة المصرية فى ميركاتو الشتاء

نتنياهو يلمح إلى تحرك إسرائيلي داخل لبنان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

بسنت عماد تكشف كواليس اختيارها لتقديم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو
بسنت عماد: السيسي جعل كافة الأعوام شبابية ..فيديو
الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور
أحمد زعيم: أعترف بتقصيري تجاه الإعلام وكنت أهتم فقط بما أقدمه.. فيديو
رئيس تحرير جريدة الصباح تفتح ملف العلاقات المصرية الإفريقية في ضيافة صدى البلد: حذرت من المعلومات المغلوطة عن دول إفريقيا بالإعلام المصري..وطالبت بقاعدة بيانات لفرص الاستثمار بها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟