مميش: هناك العديد من العروض للاستثمار بالقناة قيد الدراسة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية تقوم بعمل المشروعات الاستثمارية فى أى منطقة وفقا للقانون المنظم، موضحا أنه لن يتم عمل استثمارات بدون قانون.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى تامر أمين، أن مصر فى فترة من الزمن لم تستغل القناة الاستخدام الأمثل، لافتا إلى أن الاستثمارات التى تتم فى القناة تتم من ثلاثة أطراف المستثمر والقناة والدولة.



وأوضح أن أمن مصر القومى هو أهم شئ، وتحدث عن العروض المقدمة للمنطقة الاقتصادية وقال إنه لن يتم عقد أى شئ و لكن هناك عروضا فقط قيد الدراسة.



وفى نفس السياق كشف : وفرنا ساعات الإبحار فى القناة حتى وصلت لـ 22 ساعة.