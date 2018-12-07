برلماني: نحتاج أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف الزيادة السكانية

قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الحكومة لاتنام لكى تحقق قفزات فى معدل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أننا نأمل أن يصل معدل النمو الاقتصادى خلال نهاية العام المالى إلى 8.5 % لأن الزيادة السكانية تلتهم كل التنمية.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل الزيادة السكانية، مؤكدا على أن زيادة السكانية فى مصر تصل إلى 2.5 مليون فى العام ، وبالتالى لن نشعر بالتنمية وأى رخاء فى المعيشة فى ظل هذه الزيادة السكانية.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه لا يجب أن يقل معدل النمو الاقتصادى عن 7.8 % ، وحينما يصل إلى 8 % سنشعر بالاستقرار، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادى يتحقق من خلال وجود طفرات فى الإنتاج الحقيقى حتى نشعر بفرص عمل جيدة وحماية اجتماعية وأسعار أقل.



وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نستهدف معدل نمو يصل إلى 8% وجذب الاستثمارات الضخمة.



جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية فى مؤتمر "Beltone Access" الاقتصاد الكلى بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

