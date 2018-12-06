برلماني: معرض فوود أفريكا خطوة إيجابية لزيادة تصدير المنتجات المصرية

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن افتتاح معرض فوود أفريكا للأغذية في مصر خطوة إيجابية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية والأجنبية مما يحقق التبادل التجاري ويزيد من تصدير المنتجات المصرية إلى جميع الدول.



وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن افتتاح هذا المعرض سوف يعمل على جذب السائحين إلى مصر، من خلال وجود هذا الكم الكبير من الشركات الأجنبية والمحلية التي تمثل نحو 32 دولة مختلفة حيث انهم بمثابة سفراء لنا في دولهم، مما يعود بالنفع على الدولة المصرية.



وتابع النائب قائلا:" أنه لابد من توافر مثل هذه المعارض في جميع المجالات المختلفة لتدعيم الاقتصاد المصري وتقوية العلاقات مع جميع الدول، وأشاد بجهود الحكومة في تحسين الاوضاع الاقتصادية بمثل هذه المعارض".



كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن انه سيقوم بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض «فوود أفريكا للأغذية» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، السبت المقبل ويستمر لمدة 3 أيام.